GERÄTETURNEN Der Turnverein Frutigen startete am Samstag in die Wettkampfsaison in der heimischen Halle. Bereits zum 25. Mal fand hier die Frutiglandmeisterschaft statt, diesmal mit fünf Gastvereinen aus dem Berner Oberland und dem Wallis. Der Freundschaftswettkampf diente den T...