Wie jedes Jahr wurde in Adelboden am Stephanstag Curling gespielt. Acht Teams kämpften in drei Partien um den Tagessieg. Entschieden wurde das Turnier im dritten Spiel zwischen Thun/Lyss und dem Team Gilbach. Ein Viererhaus im vierten End sicherte den Einheimischen schliesslich den Erfolg.