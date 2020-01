Helvetia Nordic Trophy abgesagt

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und den milden Temperaturen mussten die Wettkämpfe im Skispringen und in der Nordischen Kombination vom kommenden Wochenende (4. und 5. Januar 2020) in Kandersteg abgesagt werden. Der OK-Präsident Ruedi Ogi bedauert den Entscheid: «Es ist äusserst schade, dass wir dieses wichtige Wettkampfwochenende mit den Schweizermeisterschaften in der Nordischen Kombination nicht durchführen können. Der Grund für die Absage liegt darin, dass die Temperaturen in der Nacht nicht unter den Gefrierpunkt gefallen sind und damit eine künstliche Beschneiung verunmöglicht wurde.» Die Anlagen waren Mitte Dezember bereits in einem sehr guten Zustand, die zu milden Temperaturen und die Niederschläge setzten jedoch der Anlage zu stark zu.



In der Nordic Arena wäre ein bedeutendes Wochenende angestanden, da neben den obengenannten Wettkämpfen auch noch die Eröffnung der neuen Animationsschanze auf dem Programm gestanden wäre. Der Skiclub Kandersteg hätte dazu im Rahmen eines Animationswettkampfes vielen Kindern die Faszination des Skispringens näherbringen wollen.



Nach Rücksprache mit dem nationalen Skiverband Swiss-Ski sehen die Organisatoren des Skiclubs Kandersteg ein Ersatzdatum für diesen Event Mitte Februar vor. Die entsprechenden Termin werden kommuniziert, sobald bekannt.