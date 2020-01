KOLUMNE – SCHRITT FÜR SCHRITT

Der innere Schweinehund

Ich bin Fitnesstrainerin, Schmerztherapeutin, Coach, Hypnosetherapeutin und Inhaberin des Group-Fitness-Studios Movida in Frutigen. Meine grosse Leidenschaft ist die Bewegung. In meiner Freizeit laufe ich am liebsten bergauf und bergab auf den wunderschönen Wanderwegen in unserem Tal. Ich möchte die Leser dazu animieren, Schritt für Schritt etwas für sich selbst zu tun, um damit Gesundheit, Zufriedenheit und ein hohes Mass an Selbstvertrauen zu erlangen.

Es ist ein grauer Wintertag. In der Nacht hat es geschneit. Mittlerweile ist der Schnee aber wieder in Regen übergegangen, es ist neblig, nass und kalt draus sen. Ich sitze mit meinem Kaffee im Bett und gehe gedanklich meinen Tagesablauf durch. Dieser beinhaltet neben Haushalt, Büro und Arbeit auch eineinhalb bis…