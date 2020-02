Letztes Jahr wurden fast sechs Millionen Franken für den Aus- und Umbau des Schulhauses Widi an der Urne bewilligt. Doch die Arbeiten beginnen noch nicht. Der Gemeinderat muss das Geschäft am 17. Mai nochmals vors Stimmvolk bringen. Was dahinter steckt, lesen Sie im nächsten «Frutigländer».