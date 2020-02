Team Oberwallis mit Céline Koller setzte sich an der SM in Thun gegen Aarau HBL / Tirinzoni Silvana mit einem 8:5 an die Tabellenspitze. Team Langenthal unterlag Aarau am Morgen mit 11:4. Adelboden hat sich nach dem Sieg gegen Team Glarus auf den vierten Rang gespielt. Live ab Mittwoch 8 Uhr LINK