Betroffen war ein Strassenabschnitt im Bereich Faltschengraben, der am Montagmittag gesperrt werde musste. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis am Mittwoch, 12. Feburar 2020 an.

Im Bereich der Kander musste am Dienstagvormittag der Wanderweg von Frutigen bis zum Flugplatz Reichenbach gesperrt werden. An mehreren Stellen blockieren dort Bäume den Weg. Die Sperrung dauert bis auf Weiteres an, wie die Gemeinde Reciehnbach mitteilt. Die Räumarbeiten seien in Auftrag gegeben worden.