Mit einem Animationswettkampf wurde am letzten Samstag in der Swisscom Nordic Arena in Kandersteg eine weitere Schanze eingeweiht: eine HS15 (Hill Size 15 Meter), auf der im Sommer wie im Winter gesprungen werden kann. Das rote Eröffnungsband zerschnitt kein geringerer als alt Bundesrat Adolf Ogi.