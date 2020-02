Die Spielgruppe lädt zum Kaffee

Der Elternverein öffnet am Montagnachmittag, 2. März, die Türen des neuen Spielgruppenlokals. Es befindet sich im Untergeschoss der Spar- und Leihkasse Frutigen in Aeschi. Gleichzeitig feiert der Verein am Anlass auch seinen 30. Geburtstag mit Kaffee, Sirup und Gebäck. Die Kinder dürfen derweil die neue Spielwelt entdecken und unter Anleitung basteln. Vorstandsmitglieder und die neuen Leiterinnen (sie sind ab Beginn Schuljahr 2020/21 im Einsatz) stehen für Fragen zur Verfügung.

PRESSEDIENST ELTERNVEREIN AESCHI

Nachmittag der offenen Tür: Montag, 2. März, 13.30 bis 18 Uhr, Aeschi.