Alain Berset, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter – gleich vier BundesrätInnen informierten am Freitagnachmittag in Bern über schärfere Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Schon dieses Aufgebot machte klar: Die Lage ist ernst. Die Einschränkungen, die wir zusätzlich beschlossen haben, werden viele Unternehmen, unzählige Betriebe, Angestellte und Freischaffende hart treffen." So leitete Bundespräsidentin Simonetta Sommarauga die Medienkonferenz ein. Und was der Bundesrat dann bekannt gab, hatte es in sich:

- In sämtlichen Schulen, Hochschulen und anderen Ausbildungsstätten darf bis am 4. April kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Im Kanton Bern fällt dieses Datum in vielen Fällen auf den Ferienbeginn. Prüfungen, die bereits angesetzt waren, können durchgeführt werden, wenn entsprechende Schutzmassnahmen getroffen werden.

- Für Primarschulen bleibt es den Kantonenüberlassen, besondere Betreuungsangebote zu organsieren. So soll verhindert werden, dass Kinder von ihren gefährdeten Grosseltern betreut werden.

- Unklarheit herrschte bei der Frage, ob auch die Kinderkrippen geschlossen würden. Bundesrat Alain Berset: «Je nach Kantone gibt es zur Betreuung von Kindern verschiedene Modelle. Die Kantone können das regeln, wie es ihnen vernünftig erscheint – Rücksicht nehmend auf die kantonale Situation.»

- Die Einreise aus Italien ist nur noch Schweizer Bürgern, Personen mit Aufenthaltserlaubnis und Personen, die aus beruflichen Gründen in die Schweiz müssen, erlaubt.

- An sämtlichen Grenzen werden lageabhängige Schengen-Grenzkontrollen wieder eingeführt. Durchreisen blieben erlaubt, müssten jedoch belegt werden, so Justizministerin Karin Keller-Sutter «Die Massnahmen gelten ab sofort.» Sie seien auf sechs Monate befristet, könnten bei Entspannung der Lage aber bereits vorher wieder ausser Kraft gesetzt werden.

- Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen werden verboten. Diese Regelung gilt auch für Freizeit- und Sportbetriebe, also auch Museen, Sportanlagen, Zoos, Badis und Wintersportgebiete. Davon betroffen sind auch die Skigebiete in Adelboden und Kandersteg. Die Kantone können auf Antrag Ausnahmen gewähren.

- In Restaurants, Bars oder Clubs dürfen sich nur noch maximal 50 Personen aufhalten – inklusive des Personals. «Das ist nun eine Verordnung», so Bundesrat Alain Berset» auf Rückfrage eines Journalisten. Die Organisatoren und Inhaber der Restaurants und Bars müssten diese einhalten. «Sonst brechen sie das Gesetz.»

- Als Kurzarbeitsentschädigung werden 10 Milliarden Franken zu Verfügung gestellt, wirtschaftliche Soforthilfe werden gesprochen. KMU mit finanziellen Engpässen stünden ab sofort bis zu 580 Millionen Franken an verbürgten Bankkrediten zur Verfügung, so Bundesrat Guy Parmelin. Davon Gebrauch machen können auch Veranstalter von Kultur und Sportanlässen, die von der Krise stark betroffen sind.

- Der Bundesrat empfiehlt, den öffentlichen Verkehr wann immer möglich zu meiden. Vor allem gefährdete Personengruppen (Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen) sowie Menschen mit Corona-Symptomen sollen sich daran halten.

Immer grösserer Handlungsdruck

Wegen der sich zuspitzenden Lage war der Druck auf die Landesregierung im Lauf der Woche stetig gewachsen. Vor allem Gesundheitsexperten forderten strengere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, um die Spitäler und Pflegeeinrichtungen nicht an den Rand des Kollapses zu bringen. Zum Wochenende hin überschritt die Zahl der Corona-Infizierten die 1000-Personen-Marke.

Aus der Politik kamen vermehrt Aufrufe, die Schweizer Grenzen für den Personenverkehr dichtzumachen und zur Unterstützung das Militär in Bereitschaft zu versetzen. Schon Mitte der Woche waren einzelne Grenzübergänge nach Italien geschlossen worden. In den Nachbarländern, etwa in vielen deutschen Bundesländern und Liechtenstein, wurden am Freitag Schulschliessungen verfügt, die inklusive Osterferien vier bis fünf Wochen dauern werden. Ähnliche Massnahmen hatte zuvor schon mehrere Kantone verfügt, zuerst das Tessin, am Freitag dann Fribourg und Waadt: Dort waren bereits alle Schulen und andere Bildungseinrichtungen geschlossen worden. Im übrigen Land hatten immer mehr Schulen und Universitäten freiwillig die Präsenzzeiten reduziert und auf Online-Unterricht umgestellt. Auch zwei Stadtberner Gymnasien hatten die Präsenzzeiten für Schüler reduziert. Jetzt gilt ein einheitliches Unterrichtsverbot für die gesamte Schweiz.

VBS führt Meldesystem ein

Alle Spitäler der Schweiz müssen ab sofort täglich melden, wie viele Notfallbetten für Coronavirus-Patienten noch zu Verfügung stehen. Das VBS hat ein entsprechendes Meldesystem eingerichtet. So soll gewährleistet werden, wie viele Intensivpflegeplätze in den Spitälern bereitstehen. Erfasst und dokumentiert werden Isolationsplätze, Intensivpflegeplätze sowie Beatmungsplätze für Patienten. Insgesamt stehen auf den gut 80 Schweizer Intensivstationen rund 1000 Betten zur Verfügung, 80 Prozent davon verfügen über Beatmungsmöglichkeiten. Hinzu kommen bis zu 450 Betten auf sogenannten Überwachungsstationen.

Der Kanton Bern hat inzwischen ein komplettes Besuchsverbot für Heime und Spitäler verhängt.

Noch keine «ausserordentliche Lage»

Man befinde sich nach wie vor in der besonderen Lage, stellt Bundesrat Alain Berset auf Nachfrage von Journalisten klar. Alle nun verkündeten Massnahmen könnten noch unter dieser Voraussetzung entschieden werden. Würde vom Bundesrat die nächste Stufe, also die ausserordentliche Lage, ausgerufen, würde dies Notrecht bedeuten. «Das gilt es zu verhindern», so Berset. Daniel Koch, Leiter vom BAG ergänzt, dass man dies erst tue, wenn es nicht mehr anders gehe.

Man befinde sich nach wie vor in der besonderen Lage, stellt Alain Berset klar. Alle diese Massnahmen können noch unter dieser Voraussetzung entschieden werden. Würde die nächste Stufe, die ausserordentliche Lage, ausgerufen, würde dies Notrecht bedeuten. «Das gilt es zu verhindern», so Berset. Doch es könne ausgerufen werden. Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit, ergänzte, dass man die ausserordentliche Lage erst ausrufe, wenn es gar nicht mehr anders gehe.