Wegen der sich zuspitzenden Lage war der Druck auf die Landesregierung im Lauf der Woche stetig gewachsen. Vor allem Gesundheitsexperten forderten strengere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, um die Spitäler und Pflegeeinrichtungen nicht an den Rand des Kollapses zu bringen. Zum Wochenende hin überschritt die Zahl der Corona-Infizierten die 1000-Personen-Marke.

Aus der Politik kamen vermehrt Aufrufe, die Schweizer Grenzen für den Personenverkehr dichtzumachen und zur Unterstützung das Militär in Bereitschaft zu versetzen. Schon Mitte der Woche waren einzelne Grenzübergänge nach Italien geschlossen worden.

Zahlreiche Schulschliessungen im Ausland

In den Nachbarländern, etwa in einigen deutschen Bundesländern und Liechtenstein, wurden am Freitag Schulschliessungen verfügt, die inklusive Osterferien vier bis fünf Wochen dauern werden. Ähnliche Massnahmen hatte zuvor schon der Kanton Tessin verfügt: Dort sind derzeit alle Schulen und andere Bildungseinrichtungen geschlossen. Im übrigen Land hatten immer mehr Schulen und Universitäten freiwillig die Präsenzzeiten reduziert und auf Online-Unterricht umgestellt, etwa die ETHs Zürich und Lausanne oder zwei Berner Gymnasien.

VBS führt Meldesystem ein

Alle Spitäler der Schweiz müssen ab sofort täglich melden, wie viele Notfallbetten für Coronavirus-Patienten noch zu Verfügung stehen. Das VBS hat ein entsprechendes Meldesystem eingerichtet. So soll gewährleistet werden, wie viele Intensivpflegeplätze in den Spitälern bereitstehen. Erfasst und dokumentiert werden Isolationsplätze, Intensivpflegeplätze sowie Beatmungsplätze für Patienten.

Insgesamt stehen auf den gut 80 Schweizer Intensivstationen rund 1000 Betten zur Verfügung, 80 Prozent davon verfügen über Beatmungsmöglichkeiten. Hinzu kommen bis zu 450 Betten auf sogenannten Überwachungsstationen.

Einzelne Kantone haben inzwischen ein komplettes Besuchsverbot verhängt, so der Kanton Uri, wo Spitäler und Pflegeeinrichtungen bis vorerst 30. April keine Besucher mehr empfangen dürfen.

Ausserordentliche Lage?

Welche konkreten Massnahmen der Bundesrat heute verfügt und ob er die sogenannte ausserordentliche Lage ausrufen wird, ist derzeit noch offen. Mehrere Medien hatten am Vormittag berichtet, das Innendepartement von Bundesrat Alain Berset habe einen Antrag auf Schulschliessungen im ganzen Land eingebracht.