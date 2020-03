Konkret stehen im Fonds der Arbeitslosenversicherung bis zu 8 Milliarden Franken für Kurzarbeitsentschädigung zur Verfügung. Die Karenzfrist für die Kurzarbeit wird ab sofort auf einen Tag reduziert. Eine Ausweitung auf befristete Arbeitsverhältnisse ist derzeit in Prüfung. Für KMU mit finanziellen Engpässen stehen ab sofort bis zu 580 Millionen Franken an verbürgten Bankkrediten bereit. Für besonders betroffene Unternehmen prüft der Bundesrat eine Härtefallregelung von bis zu 1 Milliarde Franken.

Hilfe für Sport und Kultur

Der Bundesrat greift auch Veranstaltern von Sportanlässen und Kulturschaffenden unter die Arme. Für ehrenamtlich tätige Organisationen im Sportbereich werden A-fonds-perdu 50 Millionen Franken bereitgestellt. Für den Profibetrieb im Mannschaftssport will der Bundesrat zinslose, rückzahlbare Darlehen gewähren. Dafür stehen ebenfalls 50 Millionen Franken zur Verfügung.

Das EDI erarbeitet im dringlichen Verfahren eine befristete Gesetzesvorlage für zusätzliche wirtschaftliche Massnahmen, die ergänzend zu anderen Instrumenten zur Abfederung von Härtefällen im Kulturbereich eingesetzt werden können. Damit soll verhindert werden, dass wiederkehrende kulturelle Anlässe in ihrer Existenz bedroht sind. Insbesondere selbständig erwerbende sowie freischaffende Kulturschaffende in Notsituationen sollen unterstützt werden. Im Rahmen der Erarbeitung des Gesetzes soll auch geprüft werden, wie die Kantone als Zuständige für den Kulturbereich in die Finanzierung einbezogen werden können.