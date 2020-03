Die wichtigsten Massnahmen des Bundesrates

Mit 20 Milliarden Franken will der Bundesrat die Liquiditätsprobleme von Unternehmen verhindern.



Neu haben auch befristet und temporär Angestellte Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung. Auch Lernende sollen unterstützt werden. Das Verfahren wird insgesamt vereinfacht.



Unterstützt werden auch Selbstständige und Kulturschaffende.



Der Kulturbereich soll 280 Millionen Soforthilfe erhalten. Kulturunternehmen und Kulturschaffende können bei den Kantonen um eine Entschädigung ersuchen. Für den Sport stellt der Bundesrat 100 Millionen Franken zur Verfügung.



Eine Lösung für die weiterhin anfallenden Geschäftsmieten ist noch nicht gefunden, aber man sei im Austausch mit den Beteiligten.



Näheres zu den am 20. März beschlossenen Massnahmen finden Sie hier.

Die Rolle der Banken bei der Auszahlung

Wie soll das Geld nun in die Wirtschaft gelangen? Indem der Bund bis zur Höhe von 500'000 Franken zu 100 Prozent bürgt. Die Banken – «die ganze normalen Hausbanken» – sollen ohne weitere Prüfung das Geld auszahlen. Ueli Maurer: «Innert einer halben Stunde kommt man zu Geld.» Auf diesem Wege soll gewährleistet werden, dass die Antragsflut bewältigt werden kann. Für Summen über 500'000 Franken trägt die Bank eine Bürgschaft von 15 Prozent der Summe (Bund: 85 Prozent) – hier findet also eine gewisse Prüfung durch die Banken statt. Die Überbrückungskredite werden in einer Maximalhöhe von 10 Prozent des Unternehmensumsatzes (höchstens 20 Millionen Franken) ausgezahlt. Zum Zins wollte sich der Bundesrat noch nicht konkret äussern. Ueli Maurer sprach lediglich von einem «sehr bescheidenen» Zinssatz.

Bundesrat Maurer sagte, der Bund sei in der Lage, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Er betonte noch einmal, wie wichtig es sei, der Wirtschaft Liquidität zuzuführen. Dazu sei auch ein ganzes Paket von Steuern und Abgaben definiert worden, die nun gestundet werden können. Mit alldem solle eine Negativspirale vermieden werden. Maurer schloss nicht aus, dass das Hilfspaket später noch einmal aufgestockt werden muss.

Taggeld bei Erwerbsausfällen

Eltern, die ihre Erwerbsarbeit wegen der Schulschliessungen unterbrechen müssen, um ihre Kinder zu betreuen, haben Anspruch auf die Entschädigung bei Erwerbsunterbrüchen durch Quarantänemassnahmen (sofern sie vom Arzt angeordnet werden).

Das werde als Taggeld ausgerichtet. Dieses entspricht 80 Prozent des Einkommens und beträgt höchstens 196 Franken pro Tag. Die Entschädigung ist auf 10 Taggelder für Personen in Quarantänemassnahmen begrenzt.

Kein schweizweites Ausgehverbot

Alain Berset informierte, der Bund verzichte auf ein generelles Ausgehverbot. Man wolle hier keine «Spektakelpolitik» betreiben. Man spreche hier von Zeiträumen über mehrere Wochen. Eine «Ausgangssperre» über eine solche Frist sei nicht umsetzbar. Allerdings werden Versammlungen von mehr als fünf Personen im gesamten Land verboten – im öffentlichen Raum, namentlich auf öffentlichen Plätzen, auf Spazierwegen und in Parkanlagen. Näheres finden sie hier. Auch unter fünf Personen gelte es, die Abstandsregeln unbedingt einzuhalten. «Es ist der letzte Moment, diese Massnahmen ernst zu nehmen», mahnte Alain Berset.

Was mit Kantonen sei, die solche Massnahmen beschlossen hätten (etwa der Kanton Uri), sei noch nicht ganz klar. Das müsse überprüft werden, so Berset.