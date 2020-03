2700 Corona-Fälle gibt es aktuell in der Schweiz, 27 Menschen sind inzwischen an Covid19 verstorben. Dennoch geben die letzten zwei Tage etwas Anlass zur Hoffnung: Nachdem es am 15. März fast 850 Neuansteckungen gegeben hatte, hat sich deren Zahl nun wieder verringert (+ 320 Personen seit gestern).