Der Reichtum als soziale Frage

Die Armut in der Schweiz wurde im Herbst 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, im Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft so umschrieben: «Ursachen der Verarmung sind: Krankheit, Alter, Verwitwung, Verwaisung, Charakterfehler, Faulheit, Unverträglichkeit, Lasterhaftigkeit, Trunksucht, geistige Minderwertigkeit, grosser Kinderreichtum, Arbeitslosigkeit.» Heute ist die Armut demgegenüber beinahe unsichtbar geworden.

Das grosse soziale Problem der Schweiz scheint der Reichtum zu sein. Weder Tell, Pestalozzi noch Duttweiler sind unsere Vorbilder. Der heimliche Held heisst Dagobert Duck. Er – der Multimilliardär – schwimmt noch immer – zu beobachten auf Disney Channel – lustvoll in seinem riesigen, mit Goldvreneli gefüllten Tresor. Aber längst nicht alle…