Alle Züge können aber zurzeit durch den einspurigen Basistunnel verkehren, da zurzeit in der ganzen Schweiz ein reduziertes ÖV-Angebot besteht. Deshalb hat die BLS beschlossen, die Reinigungsarbeiten ab sofort nur noch in einer statt in zwei Schichten pro Tag weiterzuführen. Mediensprecher Stefan Dauner bestätigt entsprechende Meldungen.

Die Arbeiten dauern dadurch zwar länger, aber die BLS kann so umsichtiger mit ihren Personalressourcen umgehen, da sie aufgrund der aktuellen Lage auch andere Bau- und Unterhaltsarbeiten auf ihrem Netz neu priorisiert.