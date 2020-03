Die Identität der Frau, die vergangenen Mittwoch, 18. März 2020 in Oey (Gemeinde Diemtigen) leblos aufgefunden worden war (LINK zu Polizeimeldung), ist formell geklärt. Es handelt sich um eine 31-jährige Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina, die im Kanton Bern wohnhaft war.

Wie die durchgeführten Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergaben, wies die Frau Verletzungen sowohl von stumpfer wie auch scharfer Gewalt auf, an deren Folgen sie verstorben war. In diesem Zusammenhang wurden am Tatort in Oey mehrere Gegenstände, die als Tatwaffe in Frage kommen, sichergestellt. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen im Gang.

Der mutmassliche Täter wurde inzwischen in Untersuchungshaft versetzt. Er wird sich nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vor der Justiz verantworten müssen.