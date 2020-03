Am Samstagabend traten die Country-Geschwister von The Good Brothers im Landhaus Adler auf. Die Kanadier machten auf ihrer Europa-Abschiedstournee im Kandertal halt und wurden von den Söhnen des Bandmitglieds Bruce Good begleitet. Das Repertoire reichte von fröhlich bis besinnlich. Auch die eine oder andere Geschichte wurde zu den Liedern erzählt – etwa zu John Denvers «Sweet Surrender». Das Publikum fieberte eifrig mit und verabschiedete die Good Brothers mit einem starken Applaus und Standing Ovations. Bereits am nächsten Morgen reisten die Musiker nach Bern, danach geht es für sie dann wieder Richtung Heimat.

ANDREA SCHMID, LANDHAUS ADLER