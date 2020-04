Wie wichtig leistungsfähige digitale Infrastrukturen sind, zeigt sich nicht zuletzt in der aktuellen CoronaKrise. Dank dem neuen Entwicklungsschritt in der Mobilfunktechnologie können die Chancen der Digitalisierung in den Berggebieten genutzt und ein neuer digitaler Graben Stadt-Land vermieden werden. Die SAB ist sich dabei der Vorbehalte bewusst, die in Teilen der Bevölkerung gegenüber der neuen Technologie herrschen.