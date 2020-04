Anfangs war das Kaffeerösten nur ein Hobby, inzwischen ist ein Geschäft daraus geworden: Simon Inniger aus Frutigen will Kaffeeliebhaber mit seinen selbst gerösteten Mischungen überzeugen.

MICHAEL SCHINNERLING

Simon Inniger steht an seiner Kaffeeröstmaschine und füllt fünf Kilogramm Bohnen ein. «Das ist für die Mischung Kander Café Crème Blend. Die besteht zu 60 Prozent aus brasilianischem Kaffee, 40 Prozent der Bohnen stammen aus dem äthiopischen Hochland», so Kaffeeröster Inniger. Die Maschine läuft an, nach wenigen Sekunden verbreitet sich der typische Kaffeeduft im Raum.

Eigentlich ist Inniger Unternehmensberater. Kaffee wurde erst durch einen Zufall zu seiner Passion. «Bei der Zubereitung experimentierte ich mit dem Rösten. Am Anfang kam es nicht gut: Der Kaffee war bitter und nicht…