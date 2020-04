Gemäss Kantonspolizei sei bei dem Brandereignis niemand verletzt worden, am Donnerstag konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Doch mussten am Samstag die Einsatzkräfte inklusive Helikopter erneut in den Einsatz, da das Feuer wieder ausbrach.

Aktuell herrschen in etlichen Kantonen Feuerverbote, im Kanton Bern ist die Gefahr von Waldbränden als erheblich eingestuft.

LINK zu Film-Aufnahmen von der Tschentenalp aus (FILM Miriam Burn-Koller)