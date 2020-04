Helene Ogi aus Frutigen und Barbara Imholz aus Rumisberg liefen am Samstag 80 km und 4'770 Höhenmeter. Um 4 Uhr am Morgen starteten die beiden und kamen nach 15:10 Stunden wieder in Frutigen an. Die Einnahmen aus dem Lauf gehen an Personen, die wegen des Coronavirus' in finanzielle Not geraten sind.