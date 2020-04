Im Rahmen der Patrouillentätigkeit im Zusammenhang mit der Verordnung des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus haben Mitarbeiter der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, 9. April 2020 kurz vor 18.45 Uhr beim Lachenpark in Thun mehrere Jugendliche angetroffen. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte fest, dass es kurz davor zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Ein Jugendlicher lag mit Verletzungen am Boden. Umgehen wurde eine Ambulanz aufgeboten, welche den Verletzten ins Spital brachte.

Gemäss ersten Abklärungen waren mehrere Jugendliche verbal und tätlich aneinandergeraten. Ersten Erkenntnissen zufolge behändigte ein 17-Jähriger im Zuge der Auseinandersetzung einen scharfen Gegenstand und verletzte das Opfer damit. Der mutmassliche Täter sowie weitere an der Auseinandersetzung beteiligte Jugendliche konnten vorübergehend angehalten werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Tat eingeleitet.