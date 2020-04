Im Kanton Bern finden 2020 keine Maturitätsprüfungen statt. Das gilt für Gymnasien, Berufsmittel- und Fachmittelschulen. Der Präsenzunterricht an der Volksschule startet in den ersten beiden Tagen in Halbklassen. Damit soll laut Kanton der Wiedereinstieg nach dem Fernunterricht erleichtert werden.