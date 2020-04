Seit dem 17. März waren die Eltern aufgefordert worden, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Dies mit dem Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus möglichst einzudämmen. Die familienergänzenden Betreuungsinstitutionen blieben aber geöffnet und betreuten Kinder, deren Eltern es nicht anders organisieren konnten. Sie wurden in möglichst konstanten und kleinen Gruppen betreut.

Die Gebühren für jene Plätze, die zwar tatsächlich angeboten werden, aber aufgrund des Appells des Kantons leer bleiben, übernehmen der Kanton und die Gemeinden zwischen dem 17. März und 16. Mai 2020.

Der Kanton stoppt nun per sofort seinen Appell, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. So können die Kinderbetreuungsinstitutionen (Kitas und Tagesfamilienorganisationen) zusammen mit den Eltern den Wiedereinstieg in die Betreuung planen. Ab dem 17. Mai soll die Vollbelegung wieder möglich sein.