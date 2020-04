Die Sache mit dem Alleinsein

Vor vielen Jahren – sicher vor mehr als zehn, aber nach 2002 – habe ich im «Stauffacher» eine Essaysammlung gekauft einzig wegen ihres Namens: «How to be alone» vom amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen. Den kannte ich damals noch nicht, hatte seine «Korrekturen» noch nicht gelesen, die ihn ohne Zweifel quasi über Nacht zu einem der wichtigsten zeitgenössischen Autoren machten, aber der Titel – auf Deutsch zunächst als «Anleitung zum Einsamsein» und später als «Anleitung zum Alleinsein» erschienen – und das Cover hatten meine Neugier geweckt. Ich war damals kein besonders glücklicher Mensch, und vom Buch erhoffte ich mir genau, was der Titel versprach: eine Anleitung zum Alleinsein. Seit mehreren Jahren hatte ich das Gefühl, dass mir der soziale…