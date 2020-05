Die ausserordentliche Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat in der Schweizer Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. So auch bei der Frutigländer Medien AG, der Herausgeberin des «Frutigländers» und des «Frutiger Anzeigers». Der behördlich verordnete Lockdown führt seit Mitte März zu drastischen Umsatzeinbussen bei den Inserateeinnahmen, wie es sie in der über hundertjährigen Geschichte vermutlich nur während der beiden Weltkriege gab. Die von den Behörden in Aussicht gestellte Kurzarbeit konnte beim «Frutigländer» nicht eingeführt werden. Im Gegenteil, ist doch die Redaktion in dieser schwierigen Zeit besonders gefordert. Ein zinsloses Darlehen vom Bund war ebenfalls keine Option, um den Umsatzverlust zu mindern, steigt damit doch nur die Schuldenlast.

Nach tiefgehenden Analysen sowie verschiedenen Prognoseszenarien bei der Inserateentwicklung des «Frutiger Anzeigers» und den Möglichkeiten über die redaktionelle Ausrichtung des «Frutigländers» kam der Verwaltungsrat deshalb zum äusserst bedauerlichen Entschluss, die Notbremse zu ziehen und die Herausgabe des «Frutigländers» auf den 30. Juni 2020 einzustellen. Allen sechs Redaktionsmitarbeitenden sowie den Verlagsangestellten wurde in der Folge unter Einhaltung der gültigen Fristen die Kündigung ausgesprochen.

Etwaige Guthaben bei den über den 30. Juni 2020 hinausgehenden «Frutigländer»-Abonnementen werden entsprechend ihrer Laufzeit pro rata zurückerstattet.

Der «Frutiger Anzeiger» wird ab Juli wieder von der Egger AG als Vertragspartnerin der Gemeinden Adelboden, Aeschi, Frutigen, Kandersteg, Kandergrund, Krattigen und Reichenbach herausgegeben. Er wird fortan am Donnerstag verteilt. Die im Verlag und der Administration der Frutigländer Medien AG tätigen MitarbeiterInnen erhalten eine neue Stelle bei der Egger AG.

Für Verleger und Verwaltungsratspräsident Bernhard Egger ist dieser Entscheid der schwierigste und folgenschwerste, den er in seiner bisherigen Geschäftstätigkeit fällen musste. «Zwar steht die Frutigländer Medien AG im Moment noch auf einem ordentlichen finanziellen Fundament. Mit Blick auf den bisherigen Einbruch im Inseratengeschäft können wir es aber nicht verantworten, den ‹Frutigländer› weiter herauszugeben. Zu unsicher sind die Prognosen über die Entwicklung im Inseratenmarkt», bedauert er.

Die Frutigländer Medien AG wurde vor 15 Jahren gegründet. Die Regionalzeitung «Frutigländer» erscheint 2x wöchentlich – dienstags kombiniert mit dem «Frutiger Anzeiger» sowie freitags – in einer abonnierten Auflage von über 4000 Exemplaren. Zusammen mit der sechs Köpfe zählenden Redaktion wirkt ein Team von über 30 LokalkorrespondentInnen und 20 KolumnistInnen an den Ausgaben mit.

Die Verlagsleitung dankt allen, die in den vergangenen 15 Jahren zur Entwicklung des «Frutigländers» beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an die amtierende Redaktion, die freien MitarbeiterInnen und die Kolumnist-Innen sowie an Behörden, Kulturschaffende und Vereine. Dieser Dank gilt natürlich ebenso allen AbonnentInnen für ihre Treue.

GESCHÄFTSLEITUNG FRUTIGLÄNDER MEDIEN AG