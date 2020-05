Im Februar drang erstmals Wasser und Schlamm vor allem in die östliche Röhre des Basistunnels ein. Seitdem managt die BLS die Wassereintritte mit einem improvisierten Auffangsystem im Tunnel. Dieses System soll nun ausgebaut und verbessert werden. Von der Oströhre aus will man dazu eine neue Kaverne in den Fels bauen. Nach der Fertigstellung soll das anfallende Schlamm-Wassergemisch dort gesammelt, gereinigt und abgeleitet werden. Derzeit plant die BLS mit einem Auffangvolumen von mindestens 1000 Kubikmetern.

Das Wasser, das seit Februar in den Tunnel eintritt, stammt aus einem nicht verschlossenen Sondierbohrloch aus der Bauzeit. Man habe dieses bewusst nicht geschlossen, um sich aufstauenden Wasserdruck vom Tunnel fernzuhalten. Stattdessen wurde das Wasser aufgefangen und abgeleitet, so Stefan Irngartinger, Projektleiter Alptransit bei der BLS.



«Die bisherige Lösung hat sich bewährt»

Irngartinger betonte, dass sich dieses Entwässerungssystem grundsätzlich bewährt habe. Dass es nach mehreren Jahren des problemlosen Betriebs zu lokalen Wassereintritten kam, habe mit Veränderungen im Berg zu tun. Aus Gründen, die man nicht genau benennen könne, werde heute deutlich mehr Sand und Schlamm in die installierten Ableitungen eingetragen. Dadurch seien diese verstopft worden, Wasser trat aus den Leitungen aus und gelangte in den Tunnel.

Mit der neuen Kaverne, gelegen östlich der Oströhre, will man dem Problem des schwallartig anfallenden Wassergemischs begegnen. Das heisst: Das bisherige Prinzip wird beibehalten, aber ausgebaut und den neuen Gegebenheiten angepasst. So soll zum Beispiel gewährleistet sein, dass man jederzeit Zugang zu den Abwasserleitungen hat – jetzt ist ein solcher Zugang nicht möglich, die vermuteten Leckstellen befinden sich ausserhalb der Tunnelwand.

Sperrung ab Herbst 2020 möglich

Der Bau der Kaverne hat seinen Preis: Mit mindestens einem hohen siebenstelligen Betrag rechnet man derzeit. Die BLS wird diese Kosten im Rahmen des Leistungsvertrages mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) selbst aufbringen müssen.

Laufen Planungen und die Genehmigung durch das BAV wie vorgesehen, soll im Herbst mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Oströhre des Basistunnels wird für längere Zeit gesperrt werden müssen, der Verkehr wird durch die Weströhre und, soweit möglich, über den Scheiteltunnel geführt.

