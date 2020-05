Der Mann wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 130 Franken bei einer Probezeit von 2 Jahren verurteilt. Der Angeklagte hat auch die Verfahrenskosten in der Höhe von rund 10 000 Franken zu tragen.

Am 26. Februar 2015 hatte eine 13-jährige Skischülerin im Rahmen des Skischul-Unterrichts als Zweitletzte ihrer Gruppe die mittelschwere rote Piste 42 im Bereich Geilsmäder verlassen, war frischen Skispuren gefolgt und 1,4 Meter neben der markierten Piste kopfüber ins Chlusibächlein gestürzt. Dabei erlitt sie einen schweren Leberriss mit innere Blutungen und verstarb noch am gleichen Abend an einem Multiorganversagen im Kinderspital Bern.

Die Staatsanwältin und die Privatklägerschaft warfen den Bergbahnen, vertreten durch den verantwortlichen Pistenchef, fahrlässige Tötung durch Unterlassung vor. Nach ihrer Ansicht war die Piste an der Gefahrenstelle gemäss den geltenden Vorschriften nicht ausreichend gesichert.

Die Verteidigung verlangte eine Freispruch und betonte, der Unfall sei ausserhalb der offiziellen Piste passiert, die Signalisation am Pistenrand habe den lokalen Anforderungen genügt.

Das Regionalgericht Oberland befand gestern, es wäre zumutbar gewesen, den Chlusibach innerhalb der an die Piste 42 angrenzenden 2-Meter-Zone besser zu sichern und den tödlichen Sturz abzuwenden. Das Unternehmen sei gemäss SKUS-Richtlinien 27 und 28 verpflichtet gewesen, auch die Zone zwei Meter neben der Piste ausreichend zu sichern, wenn erwartet werden kann, dass diese Zone wild befahren wird.

Ein Strafverfahren gegen den für die Gruppe verantwortlichen Skilehrer war im vergangenen Januar rechtskräftig eingestellt worden, weil sich kein Tatverdacht erhärten liess, der eine Anklage rechtfertigte.

Bericht und Analyse zum Urteil in der Freitagausgabe des "Frutigländers".