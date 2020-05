Am späten Freitagvormittag kam es in Mülenen bei der Abzweigung Richtung Aeschi zu einem Verkehrsunfall. Ein Lieferwagen wurde dabei schwer beschädigt. Um die ausgelaufenen Flüssigkeiten (Ölspur) aufzunehmen, war die Strasse in Richtung Spiez zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde einspurig geführt.