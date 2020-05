In der 151-jährigen Geschichte der lokalen Poststelle fallen die Familiennamen Reusser und Luginbühl auf. Seit der Schliessung Anfang März dieses Jahres werden Postgeschäfte im Volg-Laden erledigt.

KATHARINA WITTWER

1845 führte die bernische Post einen täglichen Postkurs von Thun über Spiezwiler, Emdthal, Mülenen, Frutigen, Kandersteg und Adelboden ein. Da Aeschi abseits dieser Route lag, war eine Postablage nicht zwingend. Johannes Lengacher vertrug ab Mülenen die Post in die Reichenbacher Bäuerten und möglicherweise auch dreimal pro Woche nach Aeschi. Nach Eröffnung der Ablage im Emdthal 1856 brachte Kreisbriefträger Heinrich Ammeter erst viermal wöchentlich, später täglich die Post in die Aeschiner Haushalte.

Am 1. Juni 1869 wurde an der Scheidgasse 1 eine erste Postablage errichtet.…