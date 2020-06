An der «Night of Light» wurden Montagnacht schweizweit mehr als 1100 Gebäude beleuchtet – darunter auch Tellenburg und Badi Lounge. Die Firmen Soundlevel und KanderKultur standen hinter der Aktion, die Aufmerksamkeit für die prekäre Situation der Eventbranche generieren soll. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

«Wie viele LED-Leuchten brauchst du noch?», fragte Rolf Balmer von Bluemax in Unterseen. Marco Hadorn, Inhaber der Eventtechnik-Firma Soundlevel, war gerade daran, mit seinem Team die Tellenburg mit 54 Lampen rot einzufärben. «Wir wollen, dass alle die beleuchtete Burg sehen. In der Eventbranche steht uns das Wasser bis zum Hals und wir kämpfen ums Überleben», so Marco Hadorn. Deswegen schloss er sich der Bewegung «Night of Light» an. «Wir wollten nicht streiken oder demonstrieren,…