Heute Samstag, 13. Juni 2020, war es soweit: Gegen 5 Uhr setzte sich die erste Kuhherde beim Unter dem Birg in Adelboden in Bewegung. Rund 500 Tiere zählte der Alpaufzug, der über 600 Höhenmeter hinauf zur Engstligenalp führt. Nur etwas war anders in diesem Jahr. Die Zuschauer fehlten.