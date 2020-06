Nach einem intensiven Abstimmungskampf, welcher wegen dem Coronavirus vor allem mit Leserbriefen in der lokalen Presse und weniger an den Stammtischen ausgefochten wurde, steht das Resultat des Reichenbacher Stimmvolkes fest. Der Antrag des Gemeinderates, das Gesuch der Sportbahnen abzulehnen, sieht an der Urne schliesslich klar.

Ob und wie es mit der Sesselbahn Ramslauenen weiter geht, ist noch nicht klar. Der Sommersaisonstart war für Mitte Juli 2020 geplant gewesen.