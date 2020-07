Vergangenes Wochenende, in der Nacht von Samstag 18. Juli auf Sonntag 19. Juli 2020, war eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Club «Kapitel Bollwerk» in Bern. Diese Person wurde am 23. Juli positiv auf das Virus getestet. Die ersten Symptome entwickelten sich 48 Stunden nach dem Diskothek-Besuch. Da das Coronavirus 48 Stunden vor Ausbruch der Symptome besonders ansteckend ist, fordert das Kantonsarztamt des Kantons Bern heute Nachmittag (24. Juli 2020) alle 305 Besucherinnen und Besucher des Clubs «Kapitel Bollwerk» auf, sich in eine 10-tägige Quarantäne zu begeben.

Die Quarantäneregeln sehen vor, dass Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben könnten, während 10 Tagen das Haus oder die Wohnung nicht verlassen dürfen sowie die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit für die Quarantäne strikt befolgen und ihren Gesundheitszustand aufmerksam überwachen müssen.

Die betroffenen Personen werden nun durch das Contact-Tracing-Team des Kantons während der Quarantänezeit betreut.

Nachdem am Samstag, 25. Juli, zwei weitere Kapitel-Gäste positiv auf das Coronavirus getestet wurden, muss der Berner Club für 10 Tage geschlossen bleiben.