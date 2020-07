Der nicht vorbestrafte Bauarbeiter hatte vor ziemlich genau einem Jahr auf einer Baustelle der Firma Gasser Felstechnik AG in Krattigen Kombihämmer, Winkelschleifer, Stichsägen, Schlagschrauber, Kreissägen und Meissel im Wert von rund 20'000 Franken mitlaufen lassen. Zudem füllte er aus einem Dieseltank 120 Liter Dieseltreibstoff in sechs mitgebrachte Kanister ab. Noch am gleichen Tag wurde er an seinem Wohnort im Kanton Solothurn aufgespürt und für zwei Tage in Polizeihaft gesetzt.

Vor dem Regionalgericht Oberland zeigte sich der Baustellendieb am Freitag reuig, entschuldigte sich und versicherte, er werde nie mehr stehlen. Da er zuvor mit der geschädigten Firma eine Vereinbarung geschlossen, sich entschuldigt und eine Umtriebsentschädigung von 1000 Franken bezahlt hatte, zog diese ihre Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zurück. Dies ermöglichte es dem Gericht, den Mann «nur» wegen Diebstahls zu verurteilen. Damit entging der Sünder einem obligatorischen Landesverweis.

Welches Urteil schliesslich gefällt wurde, lesen Sie in der nächsten Ausgabe des «Frutigländer»