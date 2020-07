Gleich zwei Mal geriet der Autoverlad in den vergangenen Tagen für mehrere Stunden ins Stocken. Am Freitagnachmittag standen die Autos in Kandersteg und auf dem Weg ins Dorf Schlange, die Feuerwehr musste bis kurz vor 20 Uhr den Verkehr regeln. Grund dafür war ein Stromausfall im Tunnel.