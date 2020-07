Von Anfang an diente die IG als Kontaktscharnier zum Verteidigungsdepartement: Delegierte des Vorstands konnten an den Sprechstunden des VBS jeweils Fragen und Anliegen aus der Bevölkerung vorbringen und besprechen. Als im Februar 2020 Details zur geplanten Räumung Bekanntwerden des ehemaligen Munitionslagers bekannt gegeben wurden, beschloss die IG, sich die Rechtsform eines Vereins zu geben.

Doch die für April angesetzte Gründungsversammlung musste aufgrund der Corona-Massnahmen verschoben werden. Am 17. Juni 2020 konnte der Verein dann seine Gründungsversammlung in der Turnhalle Mitholz nachholen. An dem Anlass nahmen 66 direkt Betroffene und zwei Gäste teil.

Hauptziele des Vereins (Auszug aus den Statuten, Art. 2.2):

«Der Verein hat zum Hauptziel, dass die Munition, Munitionsbestandteile etc. aus dem Gelände entfernt werden.

Der Verein vertritt die Interessen der Betroffenen, sodass auch die nächsten Generationen in Mitholz ohne die drohende Gefahr durch das ehemalige Munitionslager dort leben und arbeiten können.

Der Verein ist Anlaufstelle für Betroffene und Schnittstelle zu Gemeinden, Behörden, Institutionen und dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Er sammelt die Anliegen und Fragen und vertritt diese bei den zuständigen Organisationen. Er informiert regelmässig über die geplanten Schritte und Massnahmen.

Der Verein bietet Unterstützung bei der Durchsetzung von Schadenersatzforderungen seiner Mitglieder.»

An der ersten offiziellen Sitzung des Vorstands hat sich dieser konstituiert und folgende Funktionen besetzt bzw. bestätigt:

Präsident: Karl Steiner, Mitholz

Vize-Präsident: Matthias Schmid, Kandergrund

Kassierin: Ursula Künzi, Mitholz

Sekretär: Martin Trachsel, Mitholz

Dem Verein können volljährige natürliche Personen und juristische Personen beitreten, welche den Vereinszweck unterstützen und einen konkreten Bezug zum Gefahrenperimeter Mitholz haben. Bis zum 2. Juli hat der Vorstand von genau 100 Personen eine Beitrittserklärung erhalten.

Der Vorstand wird sich mit nun dem VBS in Verbindung setzen und die nächsten gemeinsamen Schritte festlegen. Er ist überzeugt, mit der Gründung des Vereins IG Mitholz einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben und schaut der weiteren Zusammenarbeit mit dem VBS zuversichtlich entgegen. «Was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele als Mitglieder des Vereins», hiess es dazu in einer Mitteilung. Gemeinsam sei es für alle einfacher, gute und faire Lösungen zu finden.