We need more space!

Was verbindet uns Menschen mit dem Weltraum – ausser dass die Erde, unser riesiges Raumschiff, durch ihn hindurch fliegt auf ihrer einjährigen Bahn um die Sonne? Nun, es verbindet uns eigentlich alles mit dem Weltraum. Wir bestehen nämlich aus den Überbleibseln explodierter Sterne. Und das gilt natürlich auch für einen überwältigenden Teil aller Materie auf der Erde. Denn: Alle unsere «Bestandteile», die grösser sind als die Elemente Wasserstoff und Helium, sind in einem Stern entstanden, durch den Zusammenschluss ganz vieler Wasserstoff- und H eliumatome. Oder für die, die sich noch an den Schulchemieunterricht erinnern können: Die erste Zeile des Periodensystems brachte alle anderen Zeilen hervor.

