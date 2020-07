TRÜGERISCHER FROHSINN

Weinen kann äusserst überzeugend sein und eine grosse Wirkmacht entfalten. Oder, um ausnahmsweise mal einen Gassenhauer zu bemühen: «Tränen lügen nicht.» Wer einen Freund weinen sieht, weiss in der Regel, wie es um ihn bestellt ist.

Doch so richtig ernst wird es erst, wenn er zu lachen beginnt. Wenn die Betrübtheit schrittweise einem irren Kichern weicht. Wenn der Leidtragende nur noch Hohn und Spott für seine Lage übrig hat.

Vor vielen Jahren habe ich die These aufgestellt, Lachen sei der Gipfel der Traurigkeit. Leider finde ich in meinem krisengeplagten Umfeld immer mehr Belege dafür. Wo kürzlich noch Zorn, Gereiztheit und Trübnis dominierten, höre ich nun einen Witz nach dem anderen. Ist das Galgen humor oder verbirgt sich dahinter eine echte Bedrohung? Tante…