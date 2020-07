Gefragte Sicherheit

Ob Hotel oder Ferienwohnung, ist Schweizern dieses Jahr egal. Wichtig sind Sicherheit und Rücktrittsmöglichkeit von einer Buchung. Das zeigt eine kürzliche Umfrage der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Schweizer sehnen sich nach Normalität und haben Ferienpläne. Sie fühlen sich allerdings nach wie vor verunsichert, wie die schönsten Tage des Jahres aussehen können. Bei den meisten Befragten gibt es keine oder kaum Einschränkungen finanzieller oder zeitlicher Natur. Auch die unberechenbaren wirtschaftlichen Zukunftsaussichten beeinflussen die Reisepläne der Befragten kaum.

Allerdings geben viele an, Reisen nun kurzfristiger als sonst zu planen. Am wichtigsten sind ihnen flexible Stornobedingungen, gefolgt von wenigen Corona-Fällen in der Ferienregion,…