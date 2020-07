503 LäuferInnen und 96 Nordic-WalkerInnen nahmen den 17. Vogellisi-Lauf unter ihre Füsse. Mehr Teilnehmende liess das OK nicht zu, um den Schutzvorschriften des BAG zu entsprechen. Jonathan Schmid erreichte einen neuen Streckenrekord, bei den Frauen siegte Martina Strähl.

RETO KOLLER

«Haltet euch an die Abstandsregeln, übernehmt Eigenverantwortung. Wir wollen die Corona-Massnahmen ernst nehmen», rief Start-Speaker Bruno Mathys beschwörend. Das taten die Teilnehmenden mehrheitlich auch, bevor sie sich in Hundertergruppen zum Start begaben. Bei strahlendem Sommerwetter strebten rund 600 Männer und Frauen auf dem 12,6 km langen Kurs dem Ziel entgegen – jeder und jede nach seinem und ihrem Vermögen. OK-Präsident und Tagessieger Jonathan Schmid schaffte die malerische Strecke in 54 Minuten…