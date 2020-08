Vergangenes Wochenende, in der Nacht vom Samstag 15. August auf Sonntag 16. August 2020, war eine mit dem Coronavirus infizierte Person in einem Berner Clubbetrieb. Am 18. August wurde diese Person positiv auf das Virus getestet. Die ersten Symptome entwickelten sich in der Nacht vom 15. auf den 16. August. Enge Kontakte zwischen den Gästen und der infizierten Person können nicht ausgeschlossen werden. Die Austrittszeiten der Gäste wurden nicht erhoben.

Im Kantonsarztamt (KAZA) des Kantons Bern laufen aktuell die Abklärungen, wie viele der Gäste, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im betroffenen Club waren, in Quarantäne gehen müssen. Dabei könnte es sich um maximal 419 Personen handeln. Deshalb ermittelt das KAZA derzeit, wer sich wo im Club aufgehalten hat und ordnet den Personen mit möglichem oder wahrscheinlichen engen Kontakt die Quarantäne an.

Das Schutzkonzept des Clubs hat die Mitarbeitenden vor engen Kontakten geschützt, sodass diese nicht in Quarantäne gehen müssen. Sicherheitshalber schliesst der Betrieb den Clubbereich für dieses Wochenende.