An der Simmentalstrasse in Spiezwiler, Abzweigung Richtung Frutigen, schlug am Mittwoch gegen 18:30 Uhr der Blitz in einen Nadelbaum ein, sodass dieser splitterte. Dank den Arbeitern Marco Reinhard und Hanspeter Imhof vom Werkhof Gesigen konnte die Strasse gegen 19:45 Uhr wieder freigegeben werden.