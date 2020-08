Anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 21. August 2020, welche durch die Regierungsstatthalterin geführt wurde, konnten die offenen Fragen geklärt werden. Die Gemeinde sicherte zu, dass die vorliegend angefochtene Änderung der Verordnung zur Erhebung der Tourismusförderungsabgabe per 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist. Die Beschwerde wurde zurückgezogen und die Änderungen in der TFA-Verordnung (Erhöhung Ansätze um 15 %) treten per 1. Januar 2021 in Kraft.

Die Mehreinnahmen aus dem TFA-Erlös von rund 50'000 Franken werden dem Weltcup zugesichert. Weiter wird die eingesetzte Arbeitsgruppe die komplette Überarbeitung der TFA-Rechtsgrundlagen an die Hand nehmen und Ziel ist, dass per 1. Januar 2023 die überarbeiteten Grundlagen in Kraft gesetzt werden können.