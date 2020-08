Es ist bequem, einfach in den Bus einzusteigen, ohne sich um die Billette kümmern zu müssen. Nun läuft die Testphase des Gratis-Ortsbus in Adelboden ab. An der Gemeindeversammlung wird unter anderem darüber entschieden, ob der Betrieb weitergeführt wird. Mehr dazu im «Frutigländer».