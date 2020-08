Die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge war am Freitag, 14. August, um 16 Uhr abgelaufen. Als einziger Kandidat für das Amt des Gemeinderatspräsidenten wurde der amtierende Obmann Hansueli Mürner (FDP) vorgeschlagen. Da es nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten gab als Sitze zu vergeben sind, erfolgt die Wahl gemäss Urnenwahlreglement der Gemeinde im stillen Wahlverfahren. Wie die Gemeinde am Freitag mitteilte, wird Hansueli Mürner somit an der kommenden Gemeinderatssitzung vom 5. September als gewählt erklärt.

Mürner ist bereits seit 2013 Obmann der Gemeinde Reichenbach. Die Legislaturperiode 2021 bis 2024 wird damit die dritte und letzte Amtsdauer des Scharnachtalers als Obmann werden.