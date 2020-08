Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Märit im Jahr 1641. Aus dem Aeschi-Buch ist zu entnehmen, dass selbst im Jahr 1669, als in Aeschi die Pest wütete, der Markt durchgeführt wurde. Damals hatte die Regierung die Abhaltung des Marktes zwar verboten, die Aeschiner führten den Markt jedoch trotzdem durch! Nun führt das heimtückische Virus im Jahr 2020 zu einer erstmaligen Absage in knapp 400 Jahren. Der nächste Märit findet somit am Dienstag, 2. November 2021 statt.