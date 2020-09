Erneut durfte Jürg Schranz von «4wellbeing» zehn Gäste zur Via-Alpina-Wanderung begrüssen. Die US-Teilnehmer mussten aus bekannten Gründen diesmal absagen. Schranz hat deshalb sein Netzwerk in der ganzen Schweiz genutzt, um Einheimische für das Angebot zu begeistern – mit Erfolg.

Am Sonntagmorgen (22. August) ging es von Mürren aus mit zehn Gästen bei leichtem Regen los. Die gute Laune liess sich die Gruppe vom Wetter aber nicht verderben. Am ersten Tag führte die Wanderung über die Sefinenfurgge auf die Griesalp. Unterwegs durfte eine Stärkung in der Rotstockhütte nicht fehlen. Am zweiten Tag ging es bei besserem Wetter weiter auf die Blüemlisalphütte. Auch dort wurden die Gäste herzlich empfangen und deren Energiespeicher wurde wieder aufgefüllt. Am dritten Tag war «nur» der Abstieg…