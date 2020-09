Eine aus mehreren Gemeinden im ehemaligen Amt zusammengesetzte Kommission arbeitet unter dem Vorsitz von Markus Gempeler, Gemeinderatspräsident von Adelboden, und unter Mitwirkung der Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris an Lösungen für eine vermehrte regionale Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinden im Tal.

Via Arbeitsgruppe und Planungsregion Kandertal erhielten die Gemeinden mögliche Themen zur Vernehmlassung. Konkret sollen in den Bereichen Bauwesen, EDV (inkl. Schulen) und fachliche Unterstützung im Personalwesen weitere Abklärungen in diese Richtung gemacht werden. Der Gemeinderat Frutigen hat diese Ausrichtung im Sinne von Grundsatzbeschlüssen gutgeheissen.